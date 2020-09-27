Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyasının gerçekleşmesi için geri sayım tüm hızıyla sürerken, TAKVİM Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği dev yatırım zincirinin altın halkası konumundaki TOGG'un Gebze Bilişim Vadisi'ndeki üssüne konuk oldu.

Temmuz'da temeli atılan fabrikanın zemin güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen TOOG'un CEO'su Gürcan Karakaş, "Süreçte hiçbir gecikme yok. Bir rüyanın tamamlanması hayata geçmesi konusunda bir vazifemiz var. Bu bize müthiş bir enerji veriyor. Sabah en geç saat 6'da alarmım çalar. 4.5 saat uyursam, fazla uyumuş olurum. Hatta bazı günler sabaha kadar uyuyamadığım oluyor" dedi. Şu an tedarikçilerinin yüzde 98'i ile el sıkıştıklarını söyleyen Karakaş, sıranın fabrika yatırımı ile ilgili tedarik anlaşmalarında olduğunu belirtti.

Kendilerini 24 saat sahnedeymiş gibi hissettiklerini söyleyen Karakaş, bunun sadece Türkiye için değil Avrupa için de geçerli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Google'a bakarsanız görürsünüz. Birkaç haftadır Almanya'nın dergilerinde Avrupa'ya yeni girmek isteyen araçlar segmentinde sürekli biz çıkarız. Hatta Alman gazeteler kendi ülkelerinin politikalarına tepki gösteriyor. Uyuyorsunuz siz, nanoteknolojiler gelişiyor diyorlar. Gözleri üstümüzde, tabii bizi takip ediyorlar. Piyasaya girdiğimiz andan itibaren Avrupa'nın klasik olmayan nantradition üreticisi olacağız. Sıfırdan doğuştan elektrikli araç olarak tasarlamış ilk şirket olacağız."

FERİDE CEM