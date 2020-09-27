Aile Bakanlığı'nın sağladığı barınma yardımlarından birisi de sağlıksız evlerde kalan vatandaşların evlerine tamir ve tadilat parası. Bakanlığı gerekli koşulların sağlanması durumunda ailelere ödenen yardım parası tutarı ise 20.000 TL'ye kadar ulaşıyor. İşte Aile Bakanlığı üzerinden sağlanan ev bakım onarım tamir ve tadilat yardım parası ödemeleri başvuru koşulları, başvuru işlemleri ve bilinmesi gereken tüm detaylar. Vatandaşlar başvuru işlemlerini kendi ilçelerinde kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar. Başvurular yazılı dileçke ile yapılacak olup gelir testi işlemleri uygulanacak. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de