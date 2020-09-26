Yeni Hilux ile iddiasını artırdı

Toyota, Hilux'u yenileyerek, Türkiye'de satışa sundu. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, pick-up segmentinin çok rekabetçi bir segment olduğunu belirterek, "Hilux kendini kanıtlayan ve çok tercih edilen bir model. Yeni Hilux'un bu potansiyeli çok daha yukarıya taşıyacağına inanıyoruz. Avrupa'daki emisyon normlarına uyan Hilux ile bugüne kadar 52 bin 155 adetlik satış gerçekleştirdik. Yeni Hilux için 2020 sonuna kadar bine yakın, 2021 yılında ise 3 bin 500-4 bin adetlik satış hedefimiz bulunuyor" dedi.