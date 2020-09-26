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    • Ekonomi
    • 26.09.2020 Gazete
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    ile iddiasını artırdı

    Toyota, Hilux'u yenileyerek, 'de satışa sundu. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış 'su , pick-up segmentinin çok rekabetçi bir segment olduğunu belirterek, "Hilux kendini kanıtlayan ve çok tercih edilen bir model. 'un bu potansiyeli çok daha yukarıya taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

    Yeni Hilux ile iddiasını artırdı
    Toyota, Hilux'u yenileyerek, 'de satışa sundu. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış 'su Ali Haydar Bozkurt, pick-up segmentinin çok rekabetçi bir segment olduğunu belirterek, "Hilux kendini kanıtlayan ve çok tercih edilen bir model. 'un bu potansiyeli çok daha yukarıya taşıyacağına inanıyoruz. Avrupa'daki emisyon normlarına uyan Hilux ile bugüne kadar 52 bin 155 adetlik satış gerçekleştirdik. Yeni Hilux için 2020 sonuna kadar bine yakın, 2021 yılında ise 3 bin 500-4 bin adetlik satış hedefimiz bulunuyor" dedi.
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