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    • Ekonomi
    • 26.09.2020 Gazete
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    ve , tazminatlı ndan dolayı, hayvanlara uygulanacak kesim, itlaf ve imha işlemleriyle ilgili ne yapılacak ödeme tutarlarını yeniden belirledi.

    Üreticiye hayvan hastalığı tazminatı

    ve , tazminatlı ndan dolayı, hayvanlara uygulanacak kesim, itlaf ve imha işlemleriyle ilgili hayvan sahiplerine yapılacak ödeme tutarlarını yeniden belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre tüberkülin testi uygulanması sonucu sığır tüberkülozuna yakalandıkları tespit edilen sığır cinsi hayvanlar için kıymetlerinin 10'da 9'u kadar sahiplerine tazminat ödenecek. Mezbahada ya da Kurban Bayramı süresince sığır tüberkülozu hastalığının varlığı tespit edilen sığır cinsi hayvan karkaslarının takdir edilecek kıymetlerinin ise 4'te 3'ü için tazminat verilecek. Bruselloz hastalığına yakalandığı tespit edilen sığır cinsi hayvanlarla koyun ve keçi türlerinde tazminat oranı, takdir edilecek kıymetin 10'da 9'u kadar olacak.

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