Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "2019 yılında küresel ticaretteki tüm olumsuzluklara rağmen, hükümetin destekleri ile rekoru 180.8 milyar dolara taşıyan ihracatçılar Türkiye'ye haklı bir gurur yaşattı" dedi. Yakın zamanda açıklanacak Eylül ayı ihracat rakamlarıyla ilgili ön bilgi veren Gülle, "Ağustos ayı ihracat rakamını geçtik. İhracat ailesi Eylül ayında hepimize moral verecek bir ihracat rakamı gerçekleştirecek" şeklinde konuştu. TİM tarafından düzenlenen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı'nın tanıtım toplantısına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve işadamları katıldı. Araştırma sonuçlarından bazı bilgiler aktaran Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: "2019'da ilk bin ihracatçı firmamız, 103 milyar dolarla Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 62'sini gerçekleştirdi. 5.8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 144 firmamız 2019'da ilk 1000 ihracatçı listesine dahil oldu. 856 firmamız ise listede yerini korumayı başardı. Listeye yeni girenler Türkiye'nin yarattığı fırsatları, listede çok uzun zamandan beri yerini koruyanlar da Türkiye'nin istikrarını göstermektedir. TİM olarak, yüksek teknolojili ve katma değerli ihracata büyük önem vermekteyiz. Araştırmamıza katılan firmaların 189'u, 2019 yılında 10 milyar liraya yakın Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Bu firmalarda Ar-Ge harcamalarının payı ise 2018 yılında yüzde 1.71 olurken, 2019'da yüzde 2.65'e yükseldi. Analizlerde, Ar-Ge'ye harcanan her 1 dolar, ihracatta 2.15 dolar olarak ülkemize geri dönüyor. Bu durum, sayın Cumhurbaşkanımız'ın da her zaman ifade ettiği gibi, Ar-Ge ve inovasyonun ihracatı ve ihracatta rekabetçiliği artırdığını göstermektedir."

YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz" dedi. Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı tanıtım toplantısına katılan Pekcan, şunları söyledi: "En önemli dış pazarlarımızın ciddi ekonomik daralmalar yaşadığı, AB ekonomisinin yılın 2. çeyreğinde yüzde 14.1 küçüldüğü böylesine bir ortamda ilk 8 ayda 102 milyar dolarlık ihracat yapmamız önemlidir. Altın hariç olarak bakıldığında, ihracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 83.6 gibi önemli bir seviyededir. Keza, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ithalatı hariç tutulduğunda Ocak-Ağustos dönemi ithalatı yüzde 8.2 azaldı. Sadece mevcut ihracat performansımız değil, yakın geleceğe yönelik sinyaller de olumlu seyretmektedir."

FİRMALARA MENTORLUK DESTEĞİ

81 ilde ihracat potansiyeli olan ancak halihazırda ihracat yapmamış firmaların tespiti için özel bir çalışma yürütüldüğünü belirten Pekcan, "Bu tür firmalarımıza mentorluk ve destek sağlayarak yeni ihracat neferleri ortaya çıkarmak istiyoruz" dedi.



TİM Başkanı İsmail Gülle

KADINLAR VERİMLİLİĞİ ARTIRDI

İHRACATINI artıranın, hem kârlılığını hem de sermayesini artırdığını belirten Gülle, "Umuyoruz ki bu veriler, tüm firmalarımızın ihracata yönelmeleri için motivasyon kaynağı olacaktır" dedi. Gülle, kadın personel istihdam eden firmaların kârlılıklarını yüzde 0.63 birim artırdıklarını kaydederek, "TİM olarak, kadın girişimcilerimizin desteklenmesi, doğru yatırım alanlarına yönlendirilmesi ve kadınlarımızın iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde daha güçlü bir şekilde yer almalarını önemsiyoruz" diye konuştu. TİM tarihinde ilk defa kadın konseyi kurulduğunu anlatan Gülle, "İki yıldır faaliyet gösteren TİM Kadın Konseyimiz birçok önemli projeyle çalışmalarına devam edecek" dedi.

ARAŞTIRMADAN NOTLAR

İLK 1000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı yüzde 3 artarak 103 milyar dolara ulaştı.

BU şirketlerin ihracattan aldıkları pay yüzde 62 oldu.

LISTEYE toplam 5.8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 144 firma ilk kez dahil olurken, 856 şirket ise 2 yıl üst üste listede yer almayı başardı.

ARAŞTIRMAYA katılan firmaların 189'u; 2019 yılında 10 milyar liraya yakın Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi.

BU firmalarda Ar-Ge harcamalarının payı 2018'de yüzde 1.71 olurken, 2019'da 2.65'e yükseldi.

ARAŞTIRMAYA göre, ihracatçıların gerçekleştirdiği her 1 dolarlık yatırım, 4 dolarlık bir ihracat getirisi anlamına geliyor.

İLK 1000 İhracatçı listesindeki toplam ihracatın yüzde 27.3'ünü otomotiv, yüzde 12'sini kimyevi maddeler sektörü gerçekleştirdi.

LISTEDE İstanbul'dan 430 şirket yer alırken; İzmir'den 79, Gaziantep'ten 70, Kocaeli'den 65, Bursa'dan 61, Ankara'dan ise 47 şirket yer alma başarısı gösterdi.

ŞAMPİYONLAR

FORD Otomotiv, 5 milyar 869 milyon dolarlık ihracatla liderliğini korurken; Toyota Otomotiv 4 milyar 232 milyon dolarla ikinci, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ise 3 milyar 511 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki yıl 9'uncu sırada olan Oyak-Renault, 2 milyar 385 milyon dolarlık ihracatla 4'üncü sıraya yükseldi. 2 milyar 247 milyon dolarla Kibar Dış Ticaret 5'inci, 2 milyar 231 milyon dolarla TGS Dış Ticaret 6'ncı, 2 milyar 210 milyon dolarla Tofaş 7'nci sırayı aldı. Vestel 2 milyar 194 milyonla 8'inci, Arçelik 1 milyar 837 milyonla 9'uncu, Mercedes Benz Türk ise 1 milyar 507 milyonluk ihracatla 10'uncu sırada yer aldı.