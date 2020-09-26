Konya Şeker’de kampanya dönemi başladı

Konya Şeker'in ve Çumra Şeker'in 2020-2021 şeker pancarı alım kampanyası, Çumra Şeker'de düzenlenen törenle başladı. Konya Şeker, 2020-2021 kampanya döneminde, fireli 3 milyon 600 bin ton pancar işleyecek ve işlenen pancardan da 460 bin ton şeker, 710 bin ton yaş pancar küspesi, 130 bin ton melas, 63 bin ton kuru küspe üretecek. Şeker pancarının yan ürünlerinden küspe ile hayvancılıkta büyük oranda yem açığı kapatılırken, melastan üretilen etanolle pandemi sürecinde ülkemiz dışa bağımlı olmaktan kurtarıldı. Konya Şeker ülkemizin etanol üretiminin yüzde 56'sını sağlıyor.