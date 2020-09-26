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    • Ekonomi
    • 26.09.2020 Gazete
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    ’de kampanya dönemi başladı

    'in ve 'in 2020-2021 alım kampanyası, Çumra Şeker'de düzenlenen törenle başladı.

    Konya Şeker’de kampanya dönemi başladı

    Konya Şeker'in ve Çumra Şeker'in 2020-2021 alım kampanyası, 'de düzenlenen törenle başladı. , 2020-2021 kampanya döneminde, fireli 3 milyon 600 bin ton pancar işleyecek ve işlenen pancardan da 460 bin ton şeker, 710 bin ton yaş pancar küspesi, 130 bin ton melas, 63 bin ton kuru küspe üretecek. Şeker pancarının yan ürünlerinden küspe ile hayvancılıkta büyük oranda yem açığı kapatılırken, melastan üretilen etanolle pandemi sürecinde ülkemiz dışa bağımlı olmaktan kurtarıldı. Konya Şeker ülkemizin etanol üretiminin yüzde 56'sını sağlıyor.

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