Kişi başı tasarruf 20 bin lirayı aştı

Türkiye'de tasarruf mevduatlarının değeri ilk yarıda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 29.7 artarak 1 trilyon 678,3 milyar liraya yükseldi. Böylece geçen yıl için nüfusu 83 milyonu aşan Türkiye'de, kişi başına ortalama tasarruf miktarı 20 bin 283 lira olarak hesaplandı. Kişi başı tasarruf, 2019'un aynı dönemine göre 4 bin 623 lira arttı. Kişi başı tasarrufları 2019'un ilk yarısında 35 bin 715 lira düzeyinde olan İstanbul'da, bu yılın ilk yarısı itibarıyla vatandaşın kenara ayırdığı tutarın 44 bin 337 liraya çıktığı görüldü.