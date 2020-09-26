



Yeni düzenlemeye göre; kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklılık, engel, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kartların limiti gibi bilgileri dikkate alınarak limit tespit edilmesi zorunlu kılındı.







4 KAT SINIRI

Diğer yandan ilk defa kredi kartı sahibi olacak kişinin limiti, ilk yıl için, aylık ortalama net gelirinin 2, ikinci ve sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacak.



HAZAL ATEŞ