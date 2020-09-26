Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Toprağı olmayan ya da az olan lere 60 dönüme kadar arazi desteği heyecan yarattı. ni 10 yıl süreyle kiralama projesi ilk etapta 6 ilde uygulanacak.

    Çiftçiye toprak desteği

    Nüfusuna kayıtlı olduğu köyünde hiçbir toprağı olmayıp lik yapmak isteyen ya da yeterli toprağı olmayan (60 dönümden az) vatandaşlara arazi desteği için düğmeye basıldı. Çevre Bakanlığı'nın düzenlemesine göre; lerin sal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köylerde bulunan Hazine'ye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek. 60 dönüme kadar arazi kiralama imkanı, ilk etapta pilot iller olarak belirlenen , , , , , 'da uygulanacak. Arazilerin ilk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5'i olarak belirlenecek ve her yıl tarımsal ÜFE oranında artırılacak.

    TAKSİT DE VAR
    İlk yıl kira bedeli peşin olarak veya faiz uygulanmaksızın 4'te 1'i biri peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde 3 eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise peşin veya 4 eşit taksitle ödenecek. Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, yeniden bedel belirlenmek suretiyle 10 yıl daha uzatılabilecek.

    BU ŞARTLARA DİKKAT!
    Kiracılarda köy ve mahalle     nüfusuna kayıtlı olma, köy ve mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az 3 yıl süreyle o köyde ve mahallede ikamet etme şartı aranacak.

    NASIL DUYURULACAK?
    Kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, idarenin internet sayfasında ve hükümet konaklarında 20 gün süreyle ilan edilecek. Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere duyurulmak üzere tarım idaresine de gönderilecek.

    NASIL SEÇİLECEK?
    Köyde oturan ve o köye kayıtlı olanlar 20, köyde kayıtlı olmayıp 3 yıldır oturanlar 10, köy nüfusuna kayıtlı olanlar 5 puan alacak. Toprağı olmayanlara 60, toprağı 10 dönümden az olanlara 40, 10-20 dönüm arası olanlara 30, 20-30 dönüm arası olanlara 20, 30-40 dönüm arası olanlarA 10 puan verilecek. Evli ve 3'ten fazla reşit olmayan çocuğu olanlar 20, 2'ye kadar çocuğu olanlar 15, evliler 10, evli olmayanlar 5 puan alacak. Puanların eşitliği halinde, arazi varlığına ilişkin bölümün puanlamasına bakılacak. Tüm puanlardaki eşitlik halinde kuraya başvurulacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Çiftçiye toprak desteği
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri