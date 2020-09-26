Çiftçiye toprak desteği

Nüfusuna kayıtlı olduğu köyünde hiçbir toprağı olmayıp çiftçilik yapmak isteyen ya da yeterli toprağı olmayan (60 dönümden az) vatandaşlara arazi desteği için düğmeye basıldı. Çevre Bakanlığı'nın düzenlemesine göre; çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köylerde bulunan Hazine'ye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek. 60 dönüme kadar arazi kiralama imkanı, ilk etapta pilot iller olarak belirlenen Konya, Aksaray, Kütahya, Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar'da uygulanacak. Arazilerin ilk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5'i olarak belirlenecek ve her yıl tarımsal ÜFE oranında artırılacak.

TAKSİT DE VAR

İlk yıl kira bedeli peşin olarak veya faiz uygulanmaksızın 4'te 1'i biri peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde 3 eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise peşin veya 4 eşit taksitle ödenecek. Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, yeniden bedel belirlenmek suretiyle 10 yıl daha uzatılabilecek.

BU ŞARTLARA DİKKAT!

Kiracılarda köy ve mahalle nüfusuna kayıtlı olma, köy ve mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az 3 yıl süreyle o köyde ve mahallede ikamet etme şartı aranacak.

NASIL DUYURULACAK?

Kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, idarenin internet sayfasında ve hükümet konaklarında 20 gün süreyle ilan edilecek. Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere duyurulmak üzere tarım idaresine de gönderilecek.

NASIL SEÇİLECEK?

Köyde oturan ve o köye kayıtlı olanlar 20, köyde kayıtlı olmayıp 3 yıldır oturanlar 10, köy nüfusuna kayıtlı olanlar 5 puan alacak. Toprağı olmayanlara 60, toprağı 10 dönümden az olanlara 40, 10-20 dönüm arası olanlara 30, 20-30 dönüm arası olanlara 20, 30-40 dönüm arası olanlarA 10 puan verilecek. Evli ve 3'ten fazla reşit olmayan çocuğu olanlar 20, 2'ye kadar çocuğu olanlar 15, evliler 10, evli olmayanlar 5 puan alacak. Puanların eşitliği halinde, arazi varlığına ilişkin bölümün puanlamasına bakılacak. Tüm puanlardaki eşitlik halinde kuraya başvurulacak.