Başvurular sürüyor! Anneye 2.666 TL bakıcı desteği





Çalışan ya da iş hayatına dönmek isteyen annelere bakıcı desteği sağlanıyor. Projeden yararlanmak için ön başvurular alınmaya devam ediliyor. İşte destek ile ilgili bilinmesi gerekenler:



Kimler yararlanıyor?

Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24'üncü ay dahil) çocuğunuzun olması, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz, çocuğunuzla aynı evde yaşamanız, sigortalı olarak (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmanız, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız gerekiyor.