Başvurular sürüyor! Anneye 2.666 TL bakıcı desteği

Çalışan ya da iş hayatına dönmek isteyen annelere bakıcı desteği sağlanıyor. Projeden yararlanmak için ön başvurular alınmaya devam ediliyor. İşte destek ile ilgili bilinmesi gerekenler:
Kimler yararlanıyor?
Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24'üncü ay dahil) çocuğunuzun olması, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz, çocuğunuzla aynı evde yaşamanız, sigortalı olarak (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmanız, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız gerekiyor.
Destek ne kadar veriliyor?
32 aya varan süreyle aylık 300 euro (yaklaşık 2 bin 666 lira) ödeniyor. Bu destek, bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler için ise 350 euroya yükseliyor.
Bakıcıda hangi şartlar aranıyor?
Bakıcının tam zamanlı olarak çalışan kadın olması, 18 yaşını doldurmuş olması, anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması, anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması, 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu belgelendirmesi şartı aranıyor.