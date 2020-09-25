Dünya ekonomisini olumsuz etkileyen koronavirüs salgını konusundaki belirsizliğin talep tarafında oluşturduğu endişe, uluslararası petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,35 ile 42,54 dolar aralığının direnç, 41,86 ile 41,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.