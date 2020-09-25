BAŞVURU

TÜVTÜRK tarafından verilen iş ilanlarını yakından takip ederek güncel olarak sizlerle paylaşacağız. TÜVTÜRK personel alım ilanlarını internet üzerinden hizmet vermekte olan kariyer sitelerini kullanarak vermektedir. İlgili haberimizdeki ilanların detaylarını görmek için alt kısımda verdiğimiz linki kullanabilirsiniz.

http://www.kariyer.net/tuvturk-is-ilanlari-c5996-p30877/

TÜVTÜRK Nedir?

TÜVTÜRK muayene istasyonlarının özelleştirilme kararı sonrasında 2007 yılında kurulmuştur. 20 yıl boyunca ülkemizde ki motorlu araçların periyodik olarak denetlenmesine başlamıştır. Şirketin tüm Türkiye'de 210 adet sabit, 5 motosiklet, 13 gezici traktör ve 74 gezici olmak üzere istasyonu bulunmaktadır. Tüm il merkezlerinde olmak üzere ayrıca gerekli görülen ilçelerde istasyonlar bulunmaktadır.

Yapılan anlaşma gereği her yıl 9 milyona yakın olarak periyodik işlem yapılmaktadır. Her yıl muayene tekrarları ve tespit işlemleri ile birlikte 17 milyon aracın işlemi kurum tarafından belirli bir ücret tarafından yapılmaktadır. Firma günümüzde bu işlemleri önceden randevu sistemine bağlamıştır. İnsanların saatlerce beklememesi ve işlemlerin düzenli olabilmesi için önceden randevu almak gerekmektedir.