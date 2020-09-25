TÜVTÜRK Araç Muayene istasyonları ülke genelinde uzun yıllardır araç muayene hizmetini en iyi şekilde vermektedir. Artan iş yükünü hafifletmek için belirli aralıklarla personel alımı yapmak için ilan yayınlamaktadır. İnternetten verdiği ilanlarda istenen becerilerde tecrübe sahibi kişileri işe alacak olan TÜVTÜRK yayında olan pozisyonlar için alım yapacaktır. TÜVTÜRK tarafından verilen iş ilanlarını yakından takip ederek güncel olarak sizlerle paylaşacağız. TÜVTÜRK personel alım ilanlarını internet üzerinden hizmet vermekte olan kariyer sitelerini kullanarak vermektedir. İlgili haberimizdeki ilanların detaylarını görmek için alt kısımda verdiğimiz linki kullanabilirsiniz. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU BİLGİLERİ
TÜVTÜRK personel alımında pozisyonlar ve başvuru bilgileri şu şekilde:
Araç Muayene Teknisyeni Alımı
Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya dengi meslek liselerinin Makine, Motor, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri veya Tesviye Bölümü Mezunu*, (Makine ve Motor bölümlerinin alt bölümlerden belirli bölümler kabul edilmektedir)
MS Office uygulamalarını kullanabilen,
Müşteri memnuniyeti bilincine sahip,
Ağır vasıta (''C, D" )sınıfı sürücü belgesi olan,
Tercihen A2, D veya E sınıfı sürücü belgelerinden bir veya birkaçına sahip,
Tercihen Lüleburgaz'da ikamet eden.
İstasyon Amir Yardımcısı Alımı
4 yıllık üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri'nin Makine, Endüstri, Mekatronik, Elektrik - Elektronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri *, ya da 2 yıllık yüksekokul makina, otomotiv teknolojileri, motorlu araçlar teknolojisi bölümlerinden mezun,
Otomotiv sektöründe, tercihen satış sonrası hizmetlerde en az 3 yıl deneyim sahibi,
Ekip yönetme tecrübesine sahip,
Müşteri memnuniyeti bilincine sahip,
MS Office uygulamalarını kullanabilen,
"B" sınıfı sürücü belgesi olan,
İstasyon Amiri Alımı
Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri'nin Makine, Endüstri, Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri veya Teknik Eğitim Fakülteleri'nin Makine, Otomotiv Öğretmenliği bölümlerinden mezun*,
Otomotiv sektöründe, tercihen satış sonrası hizmetlerde en az 3 yıl deneyim sahibi,
Personel yönetiminde deneyimli,
Kalite sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
Müşteri memnuniyeti bilincine sahip,
"B" sınıfı sürücü belgesi olan,
MS Office uygulamalarını kullanabilen.
BAŞVURU
TÜVTÜRK tarafından verilen iş ilanlarını yakından takip ederek güncel olarak sizlerle paylaşacağız. TÜVTÜRK personel alım ilanlarını internet üzerinden hizmet vermekte olan kariyer sitelerini kullanarak vermektedir. İlgili haberimizdeki ilanların detaylarını görmek için alt kısımda verdiğimiz linki kullanabilirsiniz.
http://www.kariyer.net/tuvturk-is-ilanlari-c5996-p30877/
TÜVTÜRK Nedir?
TÜVTÜRK muayene istasyonlarının özelleştirilme kararı sonrasında 2007 yılında kurulmuştur. 20 yıl boyunca ülkemizde ki motorlu araçların periyodik olarak denetlenmesine başlamıştır. Şirketin tüm Türkiye'de 210 adet sabit, 5 motosiklet, 13 gezici traktör ve 74 gezici olmak üzere istasyonu bulunmaktadır. Tüm il merkezlerinde olmak üzere ayrıca gerekli görülen ilçelerde istasyonlar bulunmaktadır.
Yapılan anlaşma gereği her yıl 9 milyona yakın olarak periyodik işlem yapılmaktadır. Her yıl muayene tekrarları ve tespit işlemleri ile birlikte 17 milyon aracın işlemi kurum tarafından belirli bir ücret tarafından yapılmaktadır. Firma günümüzde bu işlemleri önceden randevu sistemine bağlamıştır. İnsanların saatlerce beklememesi ve işlemlerin düzenli olabilmesi için önceden randevu almak gerekmektedir.