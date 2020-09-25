İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı başvuru yapanlar tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına yapılacak olan alımlar için başvurular İŞKUR TYP üzerinden 21 Eylül'e kadar alındı. Başvuru yapanlar bu kapsamda "2020 MEB İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor. Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

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