Borsa günü düşüşle tamamladı | İşte 25 Eylül BIST 100 son durum

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 1 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile tekstil, en çok kaybettiren ise yüzde 1,69 ile turizm oldu.