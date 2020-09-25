Konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Haberimizin içerisinde 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli konut kredisi kampanyaları yakın bir zamanda sona erdi ve güncel faizler merak konusu oldu. Bankalar yeni faiz oranlarını duyurdu. Peki, konut kredi faizleri ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplanan güncel miktarları

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

ING BANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.24

Aylık ödeme: 1606 lira

Toplam geri ödeme: 194.389 lira

YAPI KREDİ

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.35

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam geri ödeme: 204.158 lira