Konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Haberimizin içerisinde 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli konut kredisi kampanyaları yakın bir zamanda sona erdi ve güncel faizler merak konusu oldu. Bankalar yeni faiz oranlarını duyurdu. Peki, konut kredi faizleri ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplanan güncel miktarları
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:
ING BANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.24
Aylık ödeme: 1606 lira
Toplam geri ödeme: 194.389 lira
YAPI KREDİ
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.35
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam geri ödeme: 204.158 lira
ZİRAAT BANKASI
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.19
Aylık ödeme: 1569 lira
Toplam geri ödeme: 189.677 lira
HALKBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.19
Aylık ödeme: 1569 lira
Toplam geri ödeme: 188.344 lira
VAKIFBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.29
Aylık ödeme: 1642 lira
Toplam geri ödeme: 197.645 lira
İŞ BANKASI
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.20
Aylık ödeme: 1576 lira
Toplam geri ödeme: 191.014 lira
QNB FİNANSBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.49
Aylık ödeme: 1794 lira
Toplam geri ödeme: 216.880 lira
TEB
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.34
Aylık ödeme: 1680 lira
Toplam geri ödeme: 203.242 lira
AKBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.27
Aylık ödeme: 1628 lira
Toplam geri ödeme: 197.038 lira
GARANTİ BBVA
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.31
Aylık ödeme: 1657 lira
Toplam geri ödeme: 200.501 lira
HSBC
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.55
Aylık ödeme: 1840 lira
Toplam geri ödeme: 222.796 lira
ALTERNATİFBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.20
Aylık ödeme: 1576 lira
Toplam geri ödeme: 190.906 lira
ICBC BANK TURKEY
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.17
Aylık ödeme: 1555 lira
Toplam geri ödeme: 188.070 lira