2021'DE İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Bu yıl koronavirüsten ve birçok sebepten dolayı düşmeyen araç fiyatlarına bir de ÖTV zammı eklenince vatandaşlar araba alma isteğini sonraki yıla erteledi. 2021 yılında araba fiyatları ne olacak, 2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi araştıranlar için Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın açıklama yaptı; "1 Ocak'ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun birçok sebebi vardı. Bu sebeplerin en başında gelen ise sıfırdaki arz talep dengesi. Pandemiyle birlikte sıfır km araç üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun azalması, mayıs ayına kadar üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır kilometre aracın olması geldi.

Araç almak isteyen vatandaş, markaların tedarik sıkıntısı sebebiyle araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep artışını yarattı ve fiyatlar yukarı yönlü hareket etti" şeklinde konuştu.