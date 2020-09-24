300-400-600 TL yardım! Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler doğum yardımı parası alabilir?

2020 doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler doğum yardımı alabilir? Halk arasında doğum parası olarak da bilinen doğum yardımı başvuruları gündem oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımı uygulaması kapsamında ödemelerin 25 Eylül itibariyle yatırılacağını açıkladı. Bu yardım kapsamında ödenecek miktar çocuk sayısına göre değişiklik gösterecek. Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL yardım yapılacak. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Doğum yardımı için başvuran annelerin, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğini hatırlatan Selçuk, Eylül ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında yarın itibariyle 83 bin annenin hesabına toplamda 36,7 milyon TL yatıracaklarını belirtti.