Her ayın belli günlerinde yenilenen 6 GB hediye EBA internet öğrencilerin gündeminde. Turkcell ve Türk Telekom hattı sahibi olanlar 6 GB hediye EBA internet fırsatından yararlanabilecek. Turkcell uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 3 GB'lık kampanyaya destek ek olarak 3 GB destek verdiğini açıkladı. Peki, Turkcell Türk Telekom 6 GB hediye EBA internet nasıl alınır?
TÜRK TELEKOM
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, EBA'da öğrencilerin kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha attırdıklarını açıkladı. Uzaktan eğitim sistemi için internet tanımlamalarına başladıklarını belirtti. Sadece EBA TV'de geçerli olacak ücretsiz internet desteğinden faydalanmak isteyen Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek ücretsiz internet başvuru sürecini başlatabilirler.
TURKCELL
Turkcell uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 3 GB'lık kampanyaya destek ek olarak 3 GB destek verdiğini açıkladı. Bireysel ve kurumsal faturalı ve ön ödemeli ses hattına sahip Turkcell kullanıcıları için BiP'in Keşfet bölümünder yer alan EBA kanalı üzerinden eba.gov.tr ve EBA uygulamasında geçerli kazandıkları 3GB internet ikiye katlanarak 6GB olarak sunulmaktadır.