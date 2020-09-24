TURKCELL

Turkcell uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 3 GB'lık kampanyaya destek ek olarak 3 GB destek verdiğini açıkladı. Bireysel ve kurumsal faturalı ve ön ödemeli ses hattına sahip Turkcell kullanıcıları için BiP'in Keşfet bölümünder yer alan EBA kanalı üzerinden eba.gov.tr ve EBA uygulamasında geçerli kazandıkları 3GB internet ikiye katlanarak 6GB olarak sunulmaktadır.