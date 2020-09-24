Gram ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gün içerisinde ABD dolarının güç kazanmasıyla tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatında düşüş de hız kazandı. Sarı madenin ons fiyatı 1,860 doların da altına inerek, Haziran ortasındaki düzeylerine döndü. İç piyasada gram altın 459 liraya, çeyrek altın 756 liraya, Cumhuriyet altını da 3,007 liraya geriledi.Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 456,80 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi. Peki, 18-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram altın kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı altın canlı alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?