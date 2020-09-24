Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır araç üretimi durmuştu ve vatandaşlar ikinci el arabalara yoğun talep göstermişti. Talebin ardından araba fiyatlarında artış yaşanmıştı. Kamu bankaları tarafından düşük faiz oranlı taşıt kredisi imkanı kısa bir süre önce sona erince gözler güncel taşıt kredisi faiz oranlarına çevrildi. Bankalar taşıt kredisi faiz oranlarını güncelledi. Peki, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte İş Bankası, HSBC, Garanti, Ziraat, HSBC faiz oranları...

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

GARANTİ BBVA

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.47

Kredi taksiti: 1888 lira

Toplam ödeme: 68.256 lira