Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Tuna-1 olarak adlandırılan Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfini yukarı yönlü revize edebileceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'de 4.000-4.500 metrelerde sondajını sürdürüyor, aşağı doğru devam edecek 1.000-1.500 metrelik bir yolumuz daha var. 320 milyar metreküpü yukarı yönlü revize edeceğimizi düşünüyoruz. Bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gazlara göre çok daha ekonomik olarak biz bunu mal edeceğiz."