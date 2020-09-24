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    • Ekonomi
    • 24.09.2020 Gazete
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    : ‘ gazını ekonomik üreteceğiz’

    , 'de Tuna-1 olarak adlandırılan Gaz Sahası'nda yapılan 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfini yukarı yönlü revize edebileceklerini belirtti.

    ‘Karadeniz gazını ekonomik üreteceğiz’
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 'de Tuna-1 olarak adlandırılan Gaz Sahası'nda yapılan 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfini yukarı yönlü revize edebileceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'de 4.000-4.500 metrelerde sondajını sürdürüyor, aşağı doğru devam edecek 1.000-1.500 metrelik bir yolumuz daha var. 320 milyar metreküpü yukarı yönlü revize edeceğimizi düşünüyoruz. Bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gazlara göre çok daha ekonomik olarak biz bunu mal edeceğiz."
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