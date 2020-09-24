Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlar ile ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Mart 2019'da hayata geçirilen uygulamayla, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri Bakanlıkça karşılanıyor.
Bakanlık, program dahilinde 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53,27 lira), 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71,2 lira), 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88,78 lira), 5 veya daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat (106,53 lira) elektrik tüketim desteği sunuyor.
Programdan 1 yılda 1.5 milyon hane yararlandı.