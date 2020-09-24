



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlar ile ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Mart 2019'da hayata geçirilen uygulamayla, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri Bakanlıkça karşılanıyor.