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    • Ekonomi
    • 24.09.2020 Gazete
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    556 bin Rus ’ya uçtu

    COVİD-19 sürecinde sağladığı 'güvenli tatil' imkanlarıyla konuklarını ağırlayan , 10 Ağustos-13 Eylül döneminde 556 bin misafire ev sahipliği yaptı

    556 bin Rus Antalya’ya uçtu
    COVİD-19 sürecinde sağladığı 'güvenli tatil' imkanlarıyla konuklarını ağırlayan Antalya, 10 Ağustos-13 Eylül döneminde 556 bin 82 Rus misafire ev sahipliği yaptı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Eylül'ü de iyi geçiriyoruz, Ekim ve Kasım'ın da iyi olacağını düşünüyorum. Sezonun uzayacağı kesin görünüyor. Pandemiyle ilgili bir uçuş yasağı gelmezse iyi bir süreç yaşayacağız" dedi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay da " geçen sene de bir numaraydı. Bu yıl da birinciliği elden bırakmayacak. Bu yıl güzel bir şey de oldu. Özellikle yüksek gelirli Ruslar, Bodrum'u da tercih etti" diye konuştu.
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