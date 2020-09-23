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    • Ekonomi
    • 23.09.2020 Gazete
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    Yeni ler aranıyor

    Tekstil ve konfeksiyon sektörleri inovatif lerini arıyor. ’nin yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla düzenlediği Start-Up Challenge için başvurular başladı

    Yeni girişimciler aranıyor

    Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin () sektörde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Techxtile Start-Up Challenge için proje başvurularında süreç başladı. lerin projelerini online kayıt yaptırabilecekleri Techxtile Start- Up Challenge'in son başvuru tarihi 20 Ekim olarak açıklandı. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi yanında, sanayiciler ile start-up'ların beraber çalışacağı ortamlara da aracılık eden Techxtile Start-Up Challenge, sektörün ve alanlarının uzman isimlerinin eğitmen, konuşmacı ve jüri olarak katılımıyla da girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağlıyor" diye konuştu.

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