Yeni girişimciler aranıyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) sektörde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Techxtile Start-Up Challenge için proje başvurularında süreç başladı. Girişimcilerin projelerini online kayıt yaptırabilecekleri Techxtile Start- Up Challenge'in son başvuru tarihi 20 Ekim olarak açıklandı. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi yanında, sanayiciler ile start-up'ların beraber çalışacağı ortamlara da aracılık eden Techxtile Start-Up Challenge, sektörün ve alanlarının uzman isimlerinin eğitmen, konuşmacı ve jüri olarak katılımıyla da girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağlıyor" diye konuştu.