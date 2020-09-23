KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN ASGARİ ÜCRETLİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Pandemi nedeniyle mart ayından itibaren kısa çalışmaya başvurmuş olan bir işyerinde sigortalılığı devam eden bekar asgari ücretli kısa çalışma ödeneği alıyorsa, vergi dilimi bakımından bir üst dilime geçmesi zaten söz konusu olmayacak. Asgari ücretli çalışan, kısa çalışma ödeneği kapsamında 15 gün çalışıp 15 gün kısa çalışma ödeneği alsa bile bu yıl yüzde 20'lik vergi dilimine geçecek gelire yine ulaşamayacak.

Bu durumda olan çalışanlara ilave AGİ ödenmesine gerek kalmayacak.

Özetle; 2016 yılında verilen söz halen geçerli ve uygulamada olacak. 2020 yılı itibarı ile asgari ücreti 30 günlük çalışması karşılığında hiçbir çalışan 2.324 TL'nin altında maaş almayacak.