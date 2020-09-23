Milyonlarca asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren gelir vergisi düzenlemesi Eylül ayından itibaren maaşları etkileyecek. Vergi diliminin değişmesi nedeniyle özellikle AGİ ödemeleri yüksek olan vatandaşların almış oldukları maaşlarda kesintiler yapılacak. Milyonlarda asgari ücretliyi yakından ilgilendiren düzenleme esasları kimin ne kadar maaş alacağı haberimizde. Vergi dilimi değişikliği nedeniyle şuan 2 bin 324 TL olarak ödenen net asgari ücrette kesinti olması gerekiyordu. Ancak devlet bu kesintilere müdahale ediyor ve asgari ücretlilerin maaşlarının aynı kalmasını sağlıyor. Asgari ücret ile çalışanların maaşları yılda bir defa yükseliyor. Her yıl Aralık ayında işverenler, işçi sendikası ve hükümet tarafından gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında maaş oranı belirleniyor.
ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI AGİ DESTEĞİYLE DÜŞMEYECEK
Asgari ücretli bu ay bir üst vergi dilimine geçiyor. Bu vergi dilimine geçilmesiyle eylülde 25 TL, ekim-kasım-aralık aylarında ise 125 TL ilave AGİ desteği sağlanacak. Asgari ücretliye verilecek toplam 400 TL'lik ek destekle maaş düşmeyecek.
Asgari ücretli için ise 2016 yılından beri uygulanan AGİ ilavesi bu yıl da uygulanacak ve asgari ücretli çalışanlara bu sayede bir üst vergi dilimine geçilse bile 2 bin 324 TL'den daha düşük ücret ödenmeyecek.
AGİ MÜDAHELESİ NASIL YAPILACAK?
Asgari ücretlinin bordrosunda ilk sekiz ay yüzde 15 oranında gelir vergisi hesaplanırken bu ay yüzde 20 oranında da vergi hesaplaması yapılacak. Eylül ayı bordrosunda kazancın bir kısmı yüzde 15'den, bir kısmı yüzde 20'den vergilenecek. Yılın kalan son üç ayında ise tüm kazancı yüzde 20'den vergilenecek.
Asgari ücretlinin vergisindeki artış kadar daha yüksek AGİ ödenerek net asgari ücret yıl boyu korunmuş olacak. AGİ'de yapılan artış işverene ek bir maliyet olmayacak çünkü işveren çalışanına ödediği ilave asgari geçim indirimini kendi ödeyeceği vergiden düşecek.
İlk sekiz ayda çalışanın bordrosunda yüzde 15 oranında 375,23 lira vergi kesildi. Eylül ayında vergi 400,93 liraya yükselecek. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ancak her durumda yapılacak ilave AGİ desteği ile asgari ücretlinin net maaşı 2 bin 324 liranın altına düşmeyecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN ASGARİ ÜCRETLİLERİN DURUMU NE OLACAK?
Pandemi nedeniyle mart ayından itibaren kısa çalışmaya başvurmuş olan bir işyerinde sigortalılığı devam eden bekar asgari ücretli kısa çalışma ödeneği alıyorsa, vergi dilimi bakımından bir üst dilime geçmesi zaten söz konusu olmayacak. Asgari ücretli çalışan, kısa çalışma ödeneği kapsamında 15 gün çalışıp 15 gün kısa çalışma ödeneği alsa bile bu yıl yüzde 20'lik vergi dilimine geçecek gelire yine ulaşamayacak.
Bu durumda olan çalışanlara ilave AGİ ödenmesine gerek kalmayacak.
Özetle; 2016 yılında verilen söz halen geçerli ve uygulamada olacak. 2020 yılı itibarı ile asgari ücreti 30 günlük çalışması karşılığında hiçbir çalışan 2.324 TL'nin altında maaş almayacak.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ARTACAK?
Asgari ücret ile çalışanların maaşları yılda bir defa yükseliyor. Her yıl Aralık ayında işverenler, işçi sendikası ve hükümet tarafından gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında maaş oranı belirleniyor. Bu maaş zam oranı ise Ocak ayından itibaren uygulamaya giriyor. Asgari ücretle çalışanlar bundan sonraki dönemde ilk zamlı maaşlarını Ocak ayında alacaklar.
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Bir insanın, en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek düzeyde düzenlenen bir işçiye verilebilecek;
ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE CEZA VAR MIDIR?
İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş vermesi YASAKTIR. Dolayısıyla asgari ücretten daha düşük maaş ödenmesi işveren açısından cezai yaptırımlar içermektedir.
Asgari Ücretten Düşük Maaş Verilmesi Cezası 289 TL'dir.
2020 yılı itibariyle İş Kanuna göre bir işçiye asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi İŞÇİ BAŞINA HER AY 289,00 TL idari para cezası uygulanmasına neden olur.
Asgari Ücretin Altında Maaş Verilmesi İşçi İçin Haklı Fesih Nedeni Sayılmaktadır.
Asgari ücret altında maaş ödenmesi halinde işçi iş akdini haklı nedenle fesih edebilir. Çalışan en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
Aradaki Maaş Farkı Geri Alınabilir.
Çalışan kendisine ödenmiş olan ücret ile asgari ücret arasındaki maaş farkını geri alabilir.
İşveren 1-3 yıl arası hapis cezası alabilir.
Asgari ücret aldığı beyan edilen çalışanın daha düşük bir ücret alması halinde Vergi Usul Kanunu'na göre işveren muhteviyatı itibari yanıltıcı belge düzenlemiş sayılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekler.