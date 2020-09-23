Küresel güçlerin altın operasyonu! Ekonomik faaliyetler "yastık altına" gömüldü

ABD dolarının güç kazanarak, başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert paralar karşısında güçlenmesi üzerine, tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatı 1,880 dolara, gümüşün fiyatı da 23 dolara kadar indi.
İç piyasada gram altın 465 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,044 liraya geriledi.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin risk algısına yön verdiğini belirterek, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin de altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.
Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumu ve ABD ile Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
"ALTIN FIRLAYACAK" HABERLERİ BOŞA ÇIKTI
Piyasalardan gelen son rakamlar, özellikle pandemi döneminde "altın fırlayacak" şeklinde pompalanan haberleri boşa çıkardı. Beklentinin aksine altın fiyatlarında gerileme yaşanırken, yüksek düzeyden altına yatırıma yönlendirilen vatandaşlar da zarar ettirildi.
Altının ONS fiyatı 2 bin dolar düzeyinde iken birçok aracı kurum ve medya organı, sık sık "Altın 2,300 doları görecek" şeklinde yatırım tavsiyesi içeren ve vatandaşı altın almaya yönlendiren manipülasyonlara imza atmıştı.
Vatandaşın sermayesi bu şekilde "kolay kazanç" olarak gösterilen altına kaydırılırken, yatırımlara aktarılan nakit akışına da ket vuruldu. Böylelikle özellikle pandemi döneminde durağanlaşan ekonomik faaliyetler, "güvenli liman" olan altına rağbetten dolayı "yastık altına" gömüldü.