Küresel güçlerin altın operasyonu! Ekonomik faaliyetler "yastık altına" gömüldü

ABD dolarının güç kazanarak, başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert paralar karşısında güçlenmesi üzerine, tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatı 1,880 dolara, gümüşün fiyatı da 23 dolara kadar indi.



İç piyasada gram altın 465 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,044 liraya geriledi.