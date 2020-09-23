Bütünsel tıp uzmanı Emine Baran'ın kişisel hijyen ve virüsten koruma amaçlı tasarladığı giyilebilir dezenfektan saat CoolFast, Çin'de düzenlenen Design Intelligence Award (DIA) kapsamında değerlendirme finaline kalan 10 üründen biri oldu. Yaşam ve teknoloji alanlarında tasarımların yer aldığı yarışmaya 36 ülkeden 7 bin 280 başvuru gelirken; Türkiye'den yarışmaya katılan ürün, finale kadar yükseldi. Baran, CoolFast'in yüzeye dokunmadan dezenfektan püskürteceğini belirterek, "Seri üretim için yatırımcı Pınar Taşdelen Engin Emine Baran arayışına başladık" dedi.