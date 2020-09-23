Çalışana 'normalleşme' desteği





İş yerlerine normal çalışma düzenine geçirdikleri çalışanları için aylık bin 103 lira 'normalleşme desteği' var.



İşte 5 soruda desteğin detayları...



● Kimler yararlanabilecek?

1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma/nakdi ücret desteğine başvurarak kısa çalışma ödeneğinden/ nakdi ücret desteğinden yararlanan ve haftalık normal çalışma sürelerine dönen özel sektör işverenleri yararlanabilecek.



● Yararlanma süresi ne kadar?

Prim desteği uygulaması 1 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar uygulanmak üzere, kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle uygulanacak. Destekten, sigortalı 3 aylık süre boyunca her ay kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar yararlanabilecek.