Çalışana 'normalleşme' desteği

İş yerlerine normal çalışma düzenine geçirdikleri çalışanları için aylık bin 103 lira 'normalleşme desteği' var.
İşte 5 soruda desteğin detayları...
● Kimler yararlanabilecek?
1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma/nakdi ücret desteğine başvurarak kısa çalışma ödeneğinden/ nakdi ücret desteğinden yararlanan ve haftalık normal çalışma sürelerine dönen özel sektör işverenleri yararlanabilecek.
● Yararlanma süresi ne kadar?
Prim desteği uygulaması 1 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar uygulanmak üzere, kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle uygulanacak. Destekten, sigortalı 3 aylık süre boyunca her ay kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar yararlanabilecek.
● Destek tutarı ne kadar?
Destek tutarı, destekten yararlanacak sigortalının kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması halinde, aylık 1.103,6 lira olacak. Her ay işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri primlerden mahsup edilecek. Destek, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
● İşveren ne yapmalı?
İşveren, destek kapsamına giren sigortalıyı e-SGK kanalıyla tanımlayarak, 2020/Ağustos ayına ait bildirgeden başlayarak ilgi kanun numarasını (07252) seçmek suretiyle, gerekli şartları da sağlamak kaydıyla prim desteğinden yararlanabilecek. Bunun dışında, işverenlerin Sosyal Güvenlik İl/ Merkez Müdürlükleri'ne başvurmasına gerek bulunmuyor.
● Prim desteği tutarı sigortalıya ödenir mi?
Prim desteği kapsamında sağlanan işçi hissesine denk gelen tutarın ödenmesi sigortalı tarafından işverenden talep edilemez.