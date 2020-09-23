Halk arasında kıymetli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken güncel alış satış fiyatları çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. 18-22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bu kapsamda merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 751,00 lira, Cumhuriyet altını 3.074,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,68 düşüşle 463,50 liradan işlem gördü. İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?