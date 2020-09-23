Halk arasında kıymetli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken güncel alış satış fiyatları çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. 18-22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bu kapsamda merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 751,00 lira, Cumhuriyet altını 3.074,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,68 düşüşle 463,50 liradan işlem gördü. İşte altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|471,20
|471,40
|463,30
|463,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.105,00
|3.126,00
|3.053,00
|3.074,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|430,00
|434,00
|422,50
|426,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.035,00
|3.055,00
|2.984,00
|3.004,00
|Yarım Ziynet
|1.517,00
|1.527,00
|1.492,00
|1.502,00
|Çeyrek Ziynet
|759,00
|764,00
|746,00
|751,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,68 azalışla 463,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 751,00 lira, Cumhuriyet altını 3.074,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,68 düşüşle 463,50 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 466 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 457 bin lira, en yüksek 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 466 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 429 milyon 656 bin 153,72 lira, işlem miktarı ise 5.303,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 438 milyon 870 bin 503,31 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1,880 DOLARIN ALTINA İNDİ
ABD dolarının güç kazanmasıyla tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatı 1,880 doların da altına indi.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ABD hampetrol stoklarının, 18 Eylül'de sona eren haftada 691,000 varil yükseldiğini gösteren verilerinin ardından petrol fiyatları da geriledi.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında değer kayıplarının arttığına dikkat çektiği analizinde, "Dolar endeksinin Ağustos ayı ortasından bu yana en yüksek seviyelere ulaşmış olması kaçınılmaz olarak değerli metaller üzerinde baskı yaratırken ons altın ilk destek olarak gördüğümüz 1,900 doların da altına inmiş durumda" dedi ve ekledi:
"Ayrıca ABD'de yargıç Ginsburg'un vefatının ardından ABD Yüksek Mahkemesi'nde oluşan boşluğun ek mali teşvik üzerindeki müzakereleri daha da karmaşık hale getirmesi bekleniyor.
"Bu da daha fazla likidite artışının şimdilik hayata geçmesini engellerken değerli metaller açısından şartları zorlaştırıyor.
"Teknik açıdan bakıldığında ise 1,900 doların aşağı yönlü geçilmesi ile değer kayıplarının sonraki destek olan 1,870 dolara kadar devam edebileceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.0 artışla düşüşle 42.29 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.50 artışla 40.24 dolar,
- altın yüzde 1.09 düşüşle 1,879.52 dolar,
- gümüş yüzde 4.12 düşüşle 23.39 dolar,
- bakır yüzde 1.26 artışla 6,768.00 dolar,
- platin yüzde 1.94 düşüşle 853.44 dolar,
- paladyum yüzde 1.25 artışla 2,259.90 dolar düzeyindeydi.