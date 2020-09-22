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    • Ekonomi
    • 22.09.2020 Gazete
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    + her yerden televizyon izletecek

    Dijital televizyon platformu +'nın yeni ürünü TV+ ile televizyonseverler, canlı TV kanallarının yanı sıra filmlere, dizilere ve spor yayınlarına bağlantısı olan her yerden ulaşabilecek.

    TV+ her yerden televizyon izletecek
    Dijital televizyon platformu TV+'nın yeni ürünü TV+ Ready ile televizyonseverler, canlı kanallarının yanı sıra filmlere, dizilere ve spor yayınlarına bağlantısı olan her yerden ulaşabilecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TV+ ile televizyon izleme deneyiminin tamamen değişeceğini belirterek, şöyle konuştu: " mühendisleri tarafından geliştirilen ve 'de bir ilke imza atan TV+ Ready ile televizyon izleme keyfini her an her yerden yaşamak mümkün. İzleyicilerimizin alışkanlıklarını, taleplerini hassasiyetle izleyerek onlara en iyisini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."
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