TV+ her yerden televizyon izletecek

Dijital televizyon platformu TV+'nın yeni ürünü TV+ Ready ile televizyonseverler, canlı TV kanallarının yanı sıra filmlere, dizilere ve spor yayınlarına kablosuz internet bağlantısı olan her yerden ulaşabilecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TV+ Ready ile televizyon izleme deneyiminin tamamen değişeceğini belirterek, şöyle konuştu: "Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'de bir ilke imza atan TV+ Ready ile televizyon izleme keyfini her an her yerden yaşamak mümkün. İzleyicilerimizin alışkanlıklarını, taleplerini hassasiyetle izleyerek onlara en iyisini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."