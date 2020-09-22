Chalhoub, "Düşüşte, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülkenin petrol limanları ve tesisleri üzerindeki blokajı kaldırması, zaten talep açısından sıkıntılı günler geçiren petrol pazarında uzun vadede 1 milyon varillik bir fazla arza daha sebep olabileceği ihtimali etkili oldu." dedi.

Ayrıca, Meksika Körfezi'ndeki üretimi tehdit eden kasırganın etkisini kaybetmesiyle enerji şirketlerinin, kısmen durdurdukları açık deniz petrol platformlarındaki üretimlerine geri dönmeye başlaması da petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimini destekledi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 31,3 milyonu aşarken can kaybı 964 bini geçti. ABD, 6,8 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken Hindistan 5,5 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Brezilya ise yaklaşık 4,5 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 41,50 ile 41,68 dolar aralığının direnç, 41,21 ile 41,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.