ŞOK 23 Eylül Çarşamba aktüel ürün kataloğu fırsatları belli oldu. Ürünlerin raflardaki yerini alması için geri sayım başladı. ŞOK'ta bu hafta Alpina İnox Aspiratör, Lamba Anahtarı/Topraklı Priz, Katlanır Masa, Büyük-Orta ve Kabin Boy Valiz ürünleri dikkat çekerken Evinizi renklendirmek ŞOK ucuz sayfasında yer alan Bi'Boya beyaz, akay, cappuccino Silikonlu Mat İç Cephe Boyası, Profesyonel Tavan Boyası ürünleri fiyatlarıyla dikkat çekeceğe benziyor. İşte o ürünlerin listesi...

ŞOK 23 EYLÜL ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

İnox Aspiratör

• Tekli salyangoz motor

• İnox panel

• 2 adet alüminyum filtre

• Termik kontrol • 320 M3/H hava çıkış debisi • Led aydınlatma