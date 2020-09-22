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    • Ekonomi
    • 22.09.2020 22:59
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    • 22.09.2020 22:59
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    36 ay vade ile 50 bin TL ödeme koşulları! ne kadar oldu?

    Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süre sıfır araç üretilemediğinde ikinci el arabalar talep artış göstermişti. Kamu ları tarafından sunulan uygun li kredi imkanı geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti. Araç almayı düşünenler bu kapsamda banka banka güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, ne kadar oldu? İşte banka banka son durum...

    Taşıt kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    Taşıt kredi faiz oranları ne kadar oldu? Dünyada yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle sıfır araç üretimi durmuş ve özellikle ikinci arabalara talepten ötürü fiyatlarda artış yaşanmıştı. Kamu bankaları tarafından düşük faiz oranlı taşıt kredisi imkanı kısa bir süre önce sona erince gözler güncel taşıt kredisi faiz oranlarına çevrildi. Bankalar taşıt kredisi faiz oranlarını güncelledi. İşte 36 ay vade ile 50 bin TL taşıt kredisi ödeme koşulları...

    TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    GARANTİ BBVA

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.47

    Kredi taksiti: 1888 lira

    Toplam ödeme: 68.256 lira

    HALKBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.32

    Kredi taksiti: 1833 lira

    Toplam ödeme: 65.988 lira

    ZİRAAT BANKASI

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.32

    Kredi taksiti: 1833 lira

    Toplam ödeme: 65.988 lira

    QNB FİNANSBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.45

    Kredi taksiti: 1880 lira

    Toplam ödeme: 67.966 lira

    TÜRKİYE İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.30

    Kredi taksiti: 1818 lira

    Toplam ödeme: 66.012 lira

    AKBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.33

    Kredi taksiti: 1836 lira

    Toplam ödeme: 66.394 lira

    YAPI KREDİ

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.28

    Kredi taksiti: 1818 lira

    Toplam ödeme: 65.751 lira

    HSBC

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.80

    Kredi taksiti: 2012 lira

    Toplam ödeme: 72.708 lira

    ING BANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.17

    Kredi taksiti: 1778 lira

    Toplam ödeme: 64.301 lira

    ALTERNATİFBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.31

    Kredi taksiti: 1829 lira

    Toplam ödeme: 66.119 lira
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    Haberler Ekonomi 36 ay vade ile 50 bin TL taşıt kredisi ödeme koşulları! Taşıt kredi faiz oranları ne kadar oldu?
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