Taşıt kredi faiz oranları ne kadar oldu? Dünyada yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle sıfır araç üretimi durmuş ve özellikle ikinci arabalara talepten ötürü fiyatlarda artış yaşanmıştı. Kamu bankaları tarafından düşük faiz oranlı taşıt kredisi imkanı kısa bir süre önce sona erince gözler güncel taşıt kredisi faiz oranlarına çevrildi. Bankalar taşıt kredisi faiz oranlarını güncelledi. İşte 36 ay vade ile 50 bin TL taşıt kredisi ödeme koşulları...

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

GARANTİ BBVA

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.47

Kredi taksiti: 1888 lira

Toplam ödeme: 68.256 lira