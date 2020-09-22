Pandemi online işlemleri katladı

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran, pandemiyle birlikte dijitalleşmenin hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olduğunun görüldüğünü belirterek, "Tüketici, evde kaldığı süreçte dijital platformlar üzerinden ihtiyaçlarını karşıladı. Bu süreçte uzun zamandır dijitalleşme çalışmaları gerçekleştiren TeknoSA ve CarrefourSA'nın kazanımlarını ve çoklu kanal kullanımının faydalarını görmek, atılan adımların doğruluğunu kanıtlar nitelikteydi. Tüm bu veriler ışığında bu yılı başarılı sonuçlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz" dedi. Salgınla birlikte CarrefourSA'nın internet sitesinin ziyaretçi trafiğinin yüzde 100'den fazla artarak, günlük gönderimlerin 6 katına çıktığını belirten Oran, Teknosa'nın da 2020'nin ikinci çeyreğinde e-ticarette yüzde 580 büyüdüğünü söyledi. Oran, "Teknoloji sektörü dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de hızla büyümeye devam edecek" şeklinde konuştu.