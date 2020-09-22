Adalet Bakanlığından az önce gelmiş olan duyuruya göre 1200 kişilik kadro ile Hakim ve Savcı adayı alımı yapılacak. Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Söz konusu yapılacak Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı adayı alımı sınavı için adaylar başvurularına 01 Ekim 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 08 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Başvurular sadece elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de