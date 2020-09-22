KOSGEB'ten işletmelere yeni destek

KOSGEB, işletmelerin ürün, hizmet ve süreçlerinin standardizasyonuna katkı sağlamak amacıyla İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında verdiği destekte bir değişikliğe gitti. Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan alınacak belgeler de destek kapsamına alındı. HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan alınacak belge ücretleri ve ayrıca, müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ücreti de destek kapsamında olacak. 50 bin lira üst limitli belgelendirme desteğinin destek oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.