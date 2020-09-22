Banka personeli olabilmek için tek yapmanız gereken ilgilendiğiniz banka ya da bankaları araştırmak, istediğiniz pozisyonu belirlemek, yetenek ve eğitimlerinizin yeterli olup olmadığını sorgulayıp öz geçmişinizi oluşturmak ve insan kaynakları departmanına öz geçmişinizi göndermek. İki bankaya en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. Farklı şehirlerde , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere yapılan banka personeli alımlarının başvuru detayları, şartları ve başvuru sayfaları haberimizde. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI İLE BAŞVURU LİNKİ
Bankaların kariyer üzerinden yayımladığı personel alımlarına baktığımızda başvuru bilgilerine şu şekilde yer verildiği görüldü:
TÜRKİYE FİNANS
Engelli Personel
İş Kanunu gereği ' Engelli Personel ' kapsamında Genel Müdürlük ve İstanbul Şubelerimizde görevlendirilmek üzere,
Engelli raporu %40 ve üzerinde olan ancak engel düzeyi verilecek görevi yerine getirmesine mani olmayan,
Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı çalışma arkadaşı aramaktayız.
Gişe Yetkilisi
Üniversitelerin dört yıllık örgün lisans eğitimi veren İ.İ.B.F., S.B.F., İşletme veya İktisat Fakültelerinin; İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Bankacılık/Finans vb. bölümlerinden mezun olmuş,
Faizsiz bankacılık sektöründe çalışmaya istekli,
Bankamızın vizyon ve misyonunu temsil edebilecek,
Doğum tarihi 01.01.1993 ve sonrası olan,
İnsan ilişkileri güçlü, güleryüzlü ve kolay iletişim kurabilen, prezantabl,
Yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştirme eğiliminde olan,
Ekip çalışmasına yatkın ve İletişim gücü yüksek
Sorumluluk bilinci yüksek,
MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
Erkek adaylarda askerlik görevini yerine getirmiş veya 2 yıl tecilli
İyi derecede İngilizce yazıp/konuşan (tercih sebebi)
Başvuru linki:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=29477&hc=T
TEB
Çağrı Merkezi Personeli Alımı
Antalya'da ikamet eden,
Üniversite mezunu veya öğrencisi,
7/24 vardiyalı çalışma yapsına uygun, özellikle akşam vardiyalarında, 07:30-16:30, 17:00-01:00 ve 14:00-23:00saatleri arasında görev alabilecek,
MS Office programlarını ve interneti kullanabilen,
Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek, stres toleransı yüksek,
Diksiyonu düzgün,
Müşteri odaklı çalışabilecek, ikna kabiliyeti yüksek,
Değişime uyumlu, zaman planlaması yapabilen,
İletişim becerisi yüksek ve sabırlı,
Satış yapabilen ve hedefli çalışabilecek,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,
Makam Şoförü
•En az 5 yıl makam şoförlüğü yapmış,
•Prezentabl
•Diksiyonu düzgün
•En az lise mezunu
•Avrupa yakasında ikamet eden
•Askerlik görevini tamamlamış
Başvuru ekranı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=1370&hc=T