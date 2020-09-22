Banka personeli olabilmek için tek yapmanız gereken ilgilendiğiniz banka ya da bankaları araştırmak, istediğiniz pozisyonu belirlemek, yetenek ve eğitimlerinizin yeterli olup olmadığını sorgulayıp öz geçmişinizi oluşturmak ve insan kaynakları departmanına öz geçmişinizi göndermek. İki bankaya en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. Farklı şehirlerde , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere yapılan banka personeli alımlarının başvuru detayları, şartları ve başvuru sayfaları haberimizde. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de