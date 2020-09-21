Açılışta BIST 100 endeksi, 0,08 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 1.112,04 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.