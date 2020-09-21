Bütçeleri peşin konut almaya yetmeyenler bankalardan konut kredisi kullanıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında kamu bankaları liderliğinde başlayan konut kredisi kampanyaları sona erdi. Stokta bulunan konutların satışları bu dönemde hız kazandı ve konut satışları rekor kırdı.
Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faiz oranlarında yükseliş gerçekleşti. Yüzde 0.64 olan faizler yüzde 1.55'e kadar kısa sürede yükseldi. 100 bin lira krediye 120 ayda yüzde 0.64 oranında faizle aylık ödeme 1.196 lirayken bugün bu tutar yüzde 1.29 faizle1.642 liraya yükseldi.
İşte Hürriyet'te yer alan habere göre bankaların konut kredilerine uyguladığı faiz (120 ay vade)
Halkbank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.19
Aylık ödeme: 1569 lira
Toplam geri ödeme: 188.344 lira
ICBC Bank Turkey
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.17
Aylık ödeme: 1555 lira
Toplam geri ödeme: 188.070 lira
Ziraat Bankası
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.19
Aylık ödeme: 1569 lira
Toplam geri ödeme: 189.677 lira
Alternatifbank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.20
Aylık ödeme: 1576 lira
Toplam geri ödeme: 190.906 lira
Türkiye İş Bankası
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.20
Aylık ödeme: 1576 lira
Toplam geri ödeme: 191.014 lira
ING Bank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.24
Aylık ödeme: 1606 lira
Toplam geri ödeme: 194.389 lira
Akbank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.27
Aylık ödeme: 1628 lira
Toplam geri ödeme: 197.038 lira
Vakıfbank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.29
Aylık ödeme: 1642 lira
Toplam geri ödeme: 197.645 lira
Fibabanka
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.29
Aylık ödeme: 1642 lira
Toplam geri ödeme: 198.777 lira
Garanti BBVA
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.31
Aylık ödeme: 1657 lira
Toplam geri ödeme: 200.501 lira
TEB
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.34
Aylık ödeme: 1680 lira
Toplam geri ödeme: 203.242 lira
Yapı Kredi
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.35
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam geri ödeme: 204.158 lira
QNB Finansbank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.49
Aylık ödeme: 1794 lira
Toplam geri ödeme: 216.880 lira
HSBC
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.55
Aylık ödeme: 1840 lira
Toplam geri ödeme: 222.796 lira