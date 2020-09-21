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    • 21.09.2020 10:17
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    • 21.09.2020 10:20
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    nde oranları değişti! İşte banka konut kredisi

    Ev almak isteyenler dikkat! kampanyası sona erdi. Sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci el konutlarda ise ler yüzde 0.74 olarak belirlenmişti. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte lar faizleri yüzde 1.55’e kadar yükseltti. 100 bin lira krediye 120 ayda yüzde 0.64 oranında faizle aylık ödeme 1.196 lirayken bugün bu tutar yüzde 1.29 faizle1.642 liraya yükseldi. İşte bankaların konut kredilerine uyguladığı faiz.

    Konut kredisinde faiz oranları değişti!

    Bütçeleri peşin konut almaya yetmeyenler bankalardan konut kredisi kullanıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında kamu bankaları liderliğinde başlayan konut kredisi kampanyaları sona erdi. Stokta bulunan konutların satışları bu dönemde hız kazandı ve konut satışları rekor kırdı.

    Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faiz oranlarında yükseliş gerçekleşti. Yüzde 0.64 olan faizler yüzde 1.55'e kadar kısa sürede yükseldi. 100 bin lira krediye 120 ayda yüzde 0.64 oranında faizle aylık ödeme 1.196 lirayken bugün bu tutar yüzde 1.29 faizle1.642 liraya yükseldi.

    İşte Hürriyet'te yer alan habere göre bankaların konut kredilerine uyguladığı faiz (120 ay vade)

    Halkbank

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.19

    Aylık ödeme: 1569 lira

    Toplam geri ödeme: 188.344 lira

    ICBC Bank Turkey

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.17

    Aylık ödeme: 1555 lira

    Toplam geri ödeme: 188.070 lira

    Ziraat Bankası

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.19

    Aylık ödeme: 1569 lira

    Toplam geri ödeme: 189.677 lira

    Alternatifbank

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.20

    Aylık ödeme: 1576 lira

    Toplam geri ödeme: 190.906 lira

    Türkiye İş Bankası

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.20

    Aylık ödeme: 1576 lira

    Toplam geri ödeme: 191.014 lira

    ING Bank

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.24

    Aylık ödeme: 1606 lira

    Toplam geri ödeme: 194.389 lira

    Akbank

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.27

    Aylık ödeme: 1628 lira

    Toplam geri ödeme: 197.038 lira

    Vakıfbank

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.29

    Aylık ödeme: 1642 lira

    Toplam geri ödeme: 197.645 lira

    Fibabanka

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.29

    Aylık ödeme: 1642 lira

    Toplam geri ödeme: 198.777 lira

    Garanti BBVA

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.31

    Aylık ödeme: 1657 lira

    Toplam geri ödeme: 200.501 lira

    TEB

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.34

    Aylık ödeme: 1680 lira

    Toplam geri ödeme: 203.242 lira

    Yapı Kredi

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.35

    Aylık ödeme: 1687 lira

    Toplam geri ödeme: 204.158 lira

    QNB Finansbank

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.49

    Aylık ödeme: 1794 lira

    Toplam geri ödeme: 216.880 lira

    HSBC

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.55

    Aylık ödeme: 1840 lira

    Toplam geri ödeme: 222.796 lira
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    Haberler Ekonomi Konut kredisinde faiz oranları değişti! İşte banka banka konut kredisi faiz oranları
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