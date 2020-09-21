Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faiz oranlarında yükseliş gerçekleşti. Yüzde 0.64 olan faizler yüzde 1.55'e kadar kısa sürede yükseldi. 100 bin lira krediye 120 ayda yüzde 0.64 oranında faizle aylık ödeme 1.196 lirayken bugün bu tutar yüzde 1.29 faizle1.642 liraya yükseldi.

İşte Hürriyet'te yer alan habere göre bankaların konut kredilerine uyguladığı faiz (120 ay vade)



Halkbank



Kredi tutarı: 100.000 lira



Kredi faizi: 1.19



Aylık ödeme: 1569 lira



Toplam geri ödeme: 188.344 lira