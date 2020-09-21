Pandemide dünyadan ayrışarak dikkatleri üzerine çeken Türkiye otomotiv pazarı, şaşırtmaya devam ediyor. Pazarda hazirandan itibaren başlayan temmuz ve ağustosta artarak devam eden canlılık, her koşula rağmen sürüyor. 30 Ağustos'ta yürürlüğe giren ÖTV matrah ve oran düzenlemesinin otomotiv pazarını olumsuz etkileyeceğine ve satışların düşeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak, tahminler boş çıktı. ÖTV değişikliği sonrasında otomobil fiyatlarındaki yükselişe rağmen talep hız kesmedi. İlk hafta fiyatlardaki artışı sindiren tüketiciler fazla beklemedi. Otomobil satın almak için bayilere koştu. Bu arada ÖTV düzenlemesinin yürürlüğe girdiği ilk hafta piyasada tek tük de olsa siparişlerin iptal edildiği görüldü. Özellikle ÖTV matrahı yüzde 80'e çıkan ve dolayısıyla fiyatları artan araçların siparişlerinde iptaller yaşandı. Aylar öncesinde kaparosunu yatıran bazı müşteriler satın almaktan vazgeçtiler. Ancak, siparişi iptal edilen otomobiller bayiler için sorun olmadı. Çünkü kısa bir süre içinde söz konusu bu araçlara yeni müşteriler çıktı.