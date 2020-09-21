Türkiye'nin son yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı yurtdışına kaçırdığı genç yetenekler pandemi ile birlikte geri dönmeye başladı. Özellikle yazılım ve teknoloji alanda ciddi bir ters göç yaşanıyor. İstanbul'da Doğu Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük yazılım test etkinliğini düzenleyen Yazılım Test ve Kalite Derneği'nin Başkanı Koray Yitmen, "Pandemi bize zor günler yaşatsa da pozitif faydaları da oluyor. Yurtdışına yerleşen yazılımcılarımız tekrar geri dönüyor. Sadece bir hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Hollanda'da yaşayan genç yeteneklerimizden bize dönüş için ciddi başvuru yapıldı. Buradaki sağlık imkânları ve pandemi ile daha da artan ayrımcılık ve ikinci sınıf vatandaş dayatması da öncelikli neden" diye konuştu.