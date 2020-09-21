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    • Ekonomi
    • 21.09.2020 08:14
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    • 21.09.2020 08:14
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    Emekli olmak isteyenler dikkat: Toplu olarak iade edilecek

    Sigortalı olarak çalışan vatandaşların emekliliğe hak kazanabilmeleri için yaş, sigorta prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının her birini eksiksiz taşıması gerekir. Emeklilik yaşı gelmesine rağmen emekliliğe hak kazanamayan pek çok kişi bugüne kadar ödediği primlere ne olacağını kara kara düşünüyor. Yıllarca çalışıp emeğinin bir kısmının maaştan prim olarak kesilen ama emeklilik hayaline kavuşamayanların ortak düşüncesi olan bu soruna Kurumundan yanıt geldi. Sosyal Güvenlik Kurumunun açıklamasına göre emekliliğe hak kazanamayanlara ödedikleri primler toplu olarak iade edilecek. İşte, 'ya yatan prim ücretlerinin iadesi konusundaki tüm detaylar...

    Emekli olmak isteyenler dikkat: Toplu olarak iade edilecek

    Sigortalı bir işte çalışan pek çok kişinin hayali emekli olmaktır. Emekli olabilmek için gerekli şartları eksiksiz tamamlamış olmak gerekir. Emekliliğe hak kazanabilmek için yaş, sigortalılık süresi ve sigorta prim günü şartlarının hepsinin eksiksiz yerine getirilmiş olması gerekir.
    Emekli olmak isteyenler dikkat: Toplu olarak iade edilecek

    Aynı zamanda yaş ve sigortalılık süresini dolduran vatandaşların prim ödemelerini yapabilmeleri için vatandaşlara hizmet borçlanması yapabilme hakkı sunulmuştur. Hizmet borçlanması kadınlar için doğum, erkekler için askerlik ve yurt dışında çalışan vatandaşlar için de yurt dışı borçlanma hakkı sunuluyor.
    Emekli olmak isteyenler dikkat: Toplu olarak iade edilecek

    Prim ödemesi nasıl toplu geri alınır? Emekliliğe hak kazanamayan pek çok kişi, hizmet borçlanması ile de emekliliğe hak kazanamıyorsa vatandaşlara ödedikleri primleri toplu olarak geri alma hakkı sunuluyor. Toplu prim iadesi almak isteyen vatandaşların resmî olarak başvuruda bulunması gerekir.
    Emekli olmak isteyenler dikkat: Toplu olarak iade edilecek

    Prim iadesi almak üzere başvuruda bulunacak olan kişilerin SGK'ya bağlı olarak hizmet akdine bağlı 4A veya kendi hesabına ya da ismine bağlı 4B sigortalılık statüsünde çalışmıyor olması gerekir.
    Emekli olmak isteyenler dikkat: Toplu olarak iade edilecek

    4A, 4B ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra 4C kollarından birinde çalışan kişilerin emeklilik için gerekli olan yaş ve hizmet sürelerinin tamamlanmış olması gerekir. Bu hizmet süresi kadınlar için 20 yıl, erkekler için de 25 yıl olarak belirlenmiştir.
    Emekli olmak isteyenler dikkat: Toplu olarak iade edilecek

    Birden fazla işte çalışan kişilerin atına yapılan toplam prim ödemelerinin asgari ücretin 7.5 katında olması halinde aradaki farkın iade edilir. Tavan olarak belirlenen tutarı aşan kişilerin primlerini geri alabilmeleri için 10 yok içinde başvuruların yapılması gerekir.

    Toplu ödeme geri alma başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Kurumundan toplu prim ödemesini alabilmek için resmî bir başvuru yapılması gerekir.
    Emekli olmak isteyenler dikkat: Toplu olarak iade edilecek

    Başvuru yapılmadığı durumda ödeme yapılması mümkün değildir. Kişiler prim ödemelerini alabilmek için ikametlerinin bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu ilçe merkezlerine dilekçe yazarak başvuruda bulunmaları gerekir.
    Emekli olmak isteyenler dikkat: Toplu olarak iade edilecek

    Milliyet'in haberine göre, toptan ödeme alan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yeniden sigortalı olarak işe başlaması durumunda ihya sistemi devreye giriyor.
    Emekli olmak isteyenler dikkat: Toplu olarak iade edilecek

    Ödeme alan vatandaşların emekliliğe hak kazanması için ödeme aldıkları prim miktarı kadar yeniden yatırmaları durumunda emekli olmaya hak kazanırlar.

    Bu sayede pek çok kişi emekli olamasa bile ödediği primleri toplu olarak alma ve bir açığını kapatma imkanı da buluyor.
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