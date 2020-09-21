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    • 21.09.2020 20:10
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,24 değer kaybıyla 21 Eylül'ü 1.087,03 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kartonsan 662,00 710,00 -6,76
    Tat Gıda 9,96 10,60 -6,04
    Petkim 4,16 4,40 -5,45
    İpek Doğal Enerji 11,53 12,17 -5,26
    Koza Altın 76,80 80,70 -4,83
    Hektaş 12,28 12,90 -4,81
    Halk GMYO 2,38 2,50 -4,80
    GSD Holding 2,01 2,11 -4,74
    Net Holding 2,29 2,40 -4,58
    Koç Holding 14,00 14,66 -4,50
    Zorlu Enerji 2,57 2,69 -4,46
    Enka İnşaat 6,88 7,20 -4,44
    Odaş Elektrik 2,48 2,59 -4,25
    Anadolu Efes 20,12 21,00 -4,19
    Türkiye Sigorta 5,54 5,78 -4,15
    Sabancı Holding 7,45 7,77 -4,12
    Klimasan Klima 14,02 14,62 -4,10
    Koza Madencilik 12,59 13,12 -4,04
    Tümosan Motor ve Traktör 7,40 7,70 -3,90
    MLP Sağlık 16,42 17,07 -3,81

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