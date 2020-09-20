



Geçen yılın aynı döneminde 52 bin 474 şirket kurulurken, Covid-19 salgını ve tedbirlerinin günlük yaşama yansıdığı bu yılın 8 ayında 63 bin 309 şirket iş başı yaptı. Salgına karşı sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı ve sıkı tedbirlerin alındığı Nisan'da kurulan şirket sayısında aylık bazda sert düşüş yaşanırken, Mayıs, Haziran ve Temmuz'da faaliyete geçen şirket sayısında ise artış kaydedildi.







Mart - Ağustos döneminde kurulan şirket sayısı, Covid-19 salgınına rağmen yıllık bazda yüzde 16.5 artış kaydederek 43 bin 677 oldu. Salgının gölgesinde geçen 6 ayda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla İstanbul'da yüzde 1,9 artarak 16 bin 207 oldu.