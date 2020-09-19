Ayın ortalarına geldiğimiz şu günlerde 2020 güncel zamlı sigara fiyatları listesi merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artışının uygulanıp uygulanmadığını merak edenler "Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Tiryakiler bu kapsamda hangi markaların fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek için araştırmalara devam ediyor. İşte Camel, Kent, Winston, LM, Muratti fiyat listesi...
GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ
British American Tobacco sigara fiyat listesi
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
JTI sigara fiyat listesi
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris sigara fiyatları
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Lark Reserve: 14.50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
TURKTAB sigara fiyat listesi
Violet Menthol – Slims: 15 TL
Winner Slims – Family: 13 TL
Medley 12,5 TL