Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.09.2020 23:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.09.2020 23:29
    ABONE OL

    2020 Eylül güncel zamlı sigara fiyat listesi! ne kadar oldu? Camel, Kent, Winston, , Muratti...

    2020 Eylül güncel zamlı sigara fiyat listesi tiryakiler tarafından ayın ortalarında merakla sorgulanıyor. Bilindiği üzere sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artış oası nedeniyle fiyatlarda herhangi bir değişim yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu. Bu kapsamda sigara tiryakileri güncel fiyat listesini öğrenmek için araştırma yapılıyor. Peki, ne kadar oldu? İşte Camel, Kent, Winston, LM, Muratti güncel zamlı fiyat listesi

    takvim.com.tr
    2020 Eylül güncel zamlı sigara fiyat listesi!

    Ayın ortalarına geldiğimiz şu günlerde 2020 güncel zamlı sigara fiyatları listesi merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artışının uygulanıp uygulanmadığını merak edenler "Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Tiryakiler bu kapsamda hangi markaların fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek için araştırmalara devam ediyor. İşte Camel, Kent, Winston, LM, Muratti fiyat listesi...

    GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

    British American Tobacco sigara fiyat listesi

    Kent: 15 TL
    Kent D-Range: 15 TL
    Kent Swicth: 16 TL
    Kent N-Range: 18 TL
    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL
    Pall Mall: 14,50 TL
    Tekel 2000: 14 TL
    Tekel 2001: 14 TL
    Samsun: 14 TL
    Samsun 216: 14 TL
    Maltepe: 14 TL

    JTI sigara fiyat listesi

    Winston Slender: 15 TL
    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
    Winston: 16 TL
    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL
    Camel: 15 TL
    Monte Carlo Slender: 14 TL
    Monte Carlo: 14,5 TL
    LD: 14 TL

    Philip Morris sigara fiyatları

    Marlboro Edge: 16 TL
    Marlboro: 18 TL
    Marlboro Touch: 17 TL
    Parliament: 18,50 TL
    Muratti: 16 TL
    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL
    Lark Reserve: 14.50 TL
    Chesterfield: 14,50 TL
    Chesterfield Mode: 14 TL
    L&M: 14,00 TL

    TURKTAB sigara fiyat listesi

    Violet Menthol – Slims: 15 TL
    Winner Slims – Family: 13 TL
    Medley 12,5 TL
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 2020 Eylül güncel zamlı sigara fiyat listesi! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Camel, Kent, Winston, LM, Muratti...
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri