Üretimi tamamen ya da kısmen duran iş yerlerinde işçiler kısa çalışma ödeneği alıyor. Kısa çalışma ödeneği brüt maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. Sizden gelen soruların cevapları şöyle:
Kısa çalışma ödeneğine hangi işverenler müracaat edebilir?
Covid-19 sebebiyle çalışma sürelerini üçte bir oranında azaltan veya faaliyetini tamamen durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.
İşçilerin alacağı ödenek tutarı nedir?
Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. En yüksek ödenek 4.380,99 TL'dir.
Kısa çalışma dönemi bitiminde ücretli yıllık izin kullanılır mı?
Kısa çalışma ödeneği sırasında bir başka iznin kullanılması doğru olmaz. Eğer ödeneğin başladığı tarih, izinlerin geçtiği süreyi de kapsayacak şekilde önceki bir tarihse ödeneğin başlangıcından itibaren izin olarak kabul edilen süreler iptal edilir.
Kısa çalışma ödeneği alırken işten çıkartma olur mu?
Son çıkartılan torba yasa ile İş kanunu 25/II maddesi hariç işten çıkartmak zaten yasaklanmıştır. Bunun yanında yine kısa çalışma ödeneği almanın şartı olarak da işten çıkartmamak hükmü bulunmaktadır.
İşyerimiz kapandı kısa çalışma ödeneği için nasıl bir başvuru yapılmalı?
İşyeriniz kapalıysa işveren olarak İŞKUR'un internet sitesinden başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Burada ödenekten yararlanacak çalışanların bilgileri de verilecektir. İşveren yazılı başvurusunda; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu belirtmek, işyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını belirtmek zorundadır.