



İşyerimiz kapandı kısa çalışma ödeneği için nasıl bir başvuru yapılmalı?

İşyeriniz kapalıysa işveren olarak İŞKUR'un internet sitesinden başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Burada ödenekten yararlanacak çalışanların bilgileri de verilecektir. İşveren yazılı başvurusunda; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu belirtmek, işyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını belirtmek zorundadır.