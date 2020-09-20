BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Merakla beklenen BİM aktüel 20 Eylül 2020 kataloğunu incelemeniz için haberimizde derledik. Yine birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Özellikle deterjan ve makine temizleyicilerindeki fırsatlar dikkat çekiyor. Sınırlı stoklarla satışa sunulan ürünleri almak için Salı sabahı erken saatlerde markete gitmek gerekiyor.