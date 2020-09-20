Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.09.2020 10:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2020 10:37
    ABONE OL

    BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ! Bu hafta neler var?

    kataloğunda yine birbirinden gerekli ürünler uygun fiyatlar ile sunuluyor. Vatandaşlar şimdiden alacaklarını belirlemek ve erken saatlerde tükenmeden almak için nu incelemeye başladı. Özellikle temizlik ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor, BİM aktüel 20 Eylül 2020 kataloğuna haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel 20 Eylül 2020! BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Merakla beklenen BİM aktüel 20 Eylül 2020 kataloğunu incelemeniz için haberimizde derledik. Yine birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Özellikle deterjan ve makine temizleyicilerindeki fırsatlar dikkat çekiyor. Sınırlı stoklarla satışa sunulan ürünleri almak için Salı sabahı erken saatlerde markete gitmek gerekiyor.

    BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU 20 EYLÜL 2020

    DomestosÇamaşır Suyu
    • 5 L

    MarcÇamaşır Makinesi Temizleyicisi
    • 250 ml

    MaisonetteYıkanabilir Yüz Maskesi

    WC Temizleyici Aktif Köpük

    QuickdishTüy Toplayıcı

    SignalDiş Macunu

    BanatDiş Fırçası
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel 20 Eylül 2020! Bu hafta neler var?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri