Az düşük bütçeler ile evde yapılacak en karlı işler! Evden çıkmadan kazanç sağlayabilirsiniz!

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI

Daha önce de belirttiğimiz gibi İstanbul,Ankara,İzmir gibi illerimizde lüks semtlerde yaşayan vatandaşlar hafta içi işte oldukları saatler içerisinde hayvanlarıyla ilgilenecek bir bakıcı aramaktadır. Hatta bazı internet siteleri hayvan bakıcısı arayanlar ile hayvan bakıcılığı yapmak isteyenleri bir araya getirmekte ve hizmet sağlamaktadır. Bu tarz sitelere üyelik başvurusu yaparak hangi tür hayvanlara bakabileceğinizi,hangi saatler arasında hizmet sunabileceğinizi belirtmeniz gerekmektedir.

Hem ev hanımlarının hem emekli erkeklerin hem de üniversite öğrencilerinin yapabileceği bu ek iş fırsatı sayesinde para kazanmanız hayal değil. Elbette evcil hayvanlarına bakıcı arayan ailelerin maddi durumları da iyi olduğundan ödenecek olan ücretlerde bir hayli yüksek olmaktadır. Yani 1 saatlik bir hayvan bakıcılığı hizmeti için ödenecek ücretler 50 TL ile 100 TL arasında değişmektedir. Bu rakamlar bakım için sizden istenilen saatlere göre değişmektedir.

HEDİYELİK EŞYA YAPIMI

Evinizde bulunan bir kumaş parçası veya elinize geçen bir taş bile süs eşyası olabilecek potansiyeli taşıyor. Genel olarak kumaşlar, keçeler, ahşap, metal, seramik ve taşlar süs eşyalarında gördüğümüz malzemeler. Bu malzemeleri bir araya getirerek bir kapı süsü mü yaparsınız, biblo mu o sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ama tatil yörelerinde kurulan ve yalnızca deniz kabuklarından yapılan süs eşyalarının çeşitliliğini göz önüne getirin. Aklınıza gelmeyecek derece çok çeşidi, bu malzemeleri kullanarak kolayca satabileceğiniz bir süs eşyasına çevirebilirsiniz.