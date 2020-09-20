Az düşük bütçeler ile evde yapılacak en karlı işler! Evden çıkmadan kazanç sağlayabilirsiniz!

Evde oturduğunuz yerde para kazanmanız mümkün. İsterseniz bu seçenekler ile ek kazanç da sağlayabilirsiniz. Yaptığınız işten kazanç sağlarken bir yandan da eğlenebilirsiniz. Az düşük bütçeler ile evde yapılacak en karlı işlerin neler olduğunu sizler için haberimizde derledik. Siz de kendinize en uygun olanları uygulayarak kazanç sağlayabilir hem de boş vakitlerinizi değerlendirebilirsiniz.
EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI
Daha önce de belirttiğimiz gibi İstanbul,Ankara,İzmir gibi illerimizde lüks semtlerde yaşayan vatandaşlar hafta içi işte oldukları saatler içerisinde hayvanlarıyla ilgilenecek bir bakıcı aramaktadır. Hatta bazı internet siteleri hayvan bakıcısı arayanlar ile hayvan bakıcılığı yapmak isteyenleri bir araya getirmekte ve hizmet sağlamaktadır. Bu tarz sitelere üyelik başvurusu yaparak hangi tür hayvanlara bakabileceğinizi,hangi saatler arasında hizmet sunabileceğinizi belirtmeniz gerekmektedir.
Hem ev hanımlarının hem emekli erkeklerin hem de üniversite öğrencilerinin yapabileceği bu ek iş fırsatı sayesinde para kazanmanız hayal değil. Elbette evcil hayvanlarına bakıcı arayan ailelerin maddi durumları da iyi olduğundan ödenecek olan ücretlerde bir hayli yüksek olmaktadır. Yani 1 saatlik bir hayvan bakıcılığı hizmeti için ödenecek ücretler 50 TL ile 100 TL arasında değişmektedir. Bu rakamlar bakım için sizden istenilen saatlere göre değişmektedir.
HEDİYELİK EŞYA YAPIMI
Evinizde bulunan bir kumaş parçası veya elinize geçen bir taş bile süs eşyası olabilecek potansiyeli taşıyor. Genel olarak kumaşlar, keçeler, ahşap, metal, seramik ve taşlar süs eşyalarında gördüğümüz malzemeler. Bu malzemeleri bir araya getirerek bir kapı süsü mü yaparsınız, biblo mu o sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ama tatil yörelerinde kurulan ve yalnızca deniz kabuklarından yapılan süs eşyalarının çeşitliliğini göz önüne getirin. Aklınıza gelmeyecek derece çok çeşidi, bu malzemeleri kullanarak kolayca satabileceğiniz bir süs eşyasına çevirebilirsiniz.
SANAL ÖĞRETMENLİK
Sanal öğretmenlik ile para kazanmak son yıllarda artış gösteren eğitim uygulamaları ile mümkün hale gelmiştir. Skype gibi uygulamalar üzerinden birçok farklı öğrenciye uygun ücretler karşılığında ders verebilirsiniz. Özellikle yabancı dil seviyeniz iyi derecedeyse internet üzerinden çeşitli uygulamalarla çalışarak evden oldukça iyi bir para kazanmanız mümkündür. Evde yapılabilecek ek işler arasında özel ders vermekte mümkündür. İster teknolojinin imkanlarından yararlanarak ders verebilir isterseniz de evden özel ders vererek ek gelir sağlayabilirsiniz.
EVDEN SATIŞ VE PAZARLAMA İLE PARA KAZANMA
Telefon üzerinden para kazanmanın da mümkün olduğu bu dönem içinde kurumsal firmalar da içinde olacak şekilde pek çok firma ürünlerin satışlarını telefon üzerinden gerçekleştirmektedir. Genellikle bu yöntemi takip eden işyerlerinde komisyon ile çalışılmaktadır. Farklı kariyer siteleri aracılığı ile iletişim kurularak evde satış temsilcisi ya da reklam temsilcisi olarak çalışılabilmektedir.
Evde reklam ve satış işi üzerinden her ay 1200 TL ile 2500 TL arasında ek gelir elde edilebilmektedir. Kazanç miktarı firmaların ve çalışan kişilerin performanslarına göre değişiklik göstermektedir.
KOSTÜM TASARLAMAK
Belirli bir dikiş yeteneğinizin olması çok önemlidir. Kendinize bir konsept ve yaş grubu belirleyerek üretimlere başlayabilirsiniz. Öncelikle bir dikiş makinenizin olması önemlidir. Seri ve profesyonel bir şekilde üretimler yapabilmeniz için bu çok önemlidir. Sonrasında iplik, dikiş ekipmanları, kostüm tasarımlarında kullanılacak aksesuarlar ve kumaş seçeneklerini toptan alımlar ile satın alabilir ve bu şekilde maliyetlerinizdeki harcamaları çok daha aşağılara çekebilirsiniz. Çocuk kostümleri kategorisinde oldukça fazla talep olabilir. Bu alanda süper kahramanlar tasarlayabilirsiniz.
OYUNCAK YAPMAK
Genellikle ev hanımlarının hobi amaçlı yaptığı oyuncak tasarımları zamanla önemli bir gelir kapısı olabilir. Siz de çeşitli metotlar kullanarak oyuncak tasarlayıp bunları yakın çevrenizde, sosyal medyada veya pazarlarda satarak ek gelir elde edebilirsiniz. Dikiş ve örgü alanlarında yeteneğiniz varsa pelüş veya örgü bebek oyuncaklar hazırlayabilirsiniz. Ahşap yontma ile ilgili bir yeteneğiniz varsa oyuncak ve aynı zamanda aksesuar görevi görebilecek estetik tasarımlar yapabilirsiniz. Ahşap oyuncaklar sağlıklı ve sağlam olduklarından dolayı, aileler tarafından çocukları için daha çok tercih edilmektedir. Araba, telefon, sallanan beşik, tahta at ve diğer hayvan figürlü oyuncaklar yapıp, bunları aksesuar ve kimyasal olmayan boyalarla süsleyerek birçok müşteriye rahatça satabilirsiniz. Ayrıca doğrudan ahşap oyuncak malzemesi göndererek istediği oyuncağı sipariş veren ve karşılığında standart ücretler ödeyen firmalar ile de çalışarak kazanç elde edebilirsiniz.
ANAHTARLIK YAPMAK
Son yıllarda sürekli değişen trendler arasında el yapımı anahtarlıklar da girmiş bulunuyor. Özellikle bayanlar anahtarlıkları bir aksesuar gibi kullanıyorlar. El yapımı anahtarlıklar instagram gibi büyük sosyal medya platformlarında bir hayli ilgi görüyor. Bu anahtarlıklar özel olarak hazırlandıktan ve paketlendikten sonra satışa sunuluyor.
El yapımı anahtarlık imalatı fabrikalar genellikle bu ürünlerin kalıplarını üretirler. Geri kalan hazırlanma ve paketleme işlemleri fabrika dışında evlere ek iş olarak yaptırılır. Fabrikalar gerekli tüm malzemeleri anlaştıkları kişi yada kişilere vererek kısa sürede ürünleri teslim alırlar. Bu sayede bir çok kişiye iş imkanı sağlayan fabrikalar kısa sürede ürünleri müşterilerine teslim etmiş olurlar.