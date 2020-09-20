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    • Ekonomi
    • 20.09.2020 Gazete
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    Altın pahalı gümüş revaçta

     dolayısıyla ları yükselişe geçti. Altın fiyatlarının artmasından dolayı altın alamayan gelin damatlar düğün takısı olarak gümüşe yöneldi.

    Altın pahalı gümüş revaçta
    Pandemi dolayısıyla ları yükselişe geçti. Altın fiyatlarının artmasından dolayı altın alamayan gelin damatlar düğün takısı olarak gümüşe yöneldi. Gümüşçüler ise gümüşleri altın sarısına boyayarak gümüş takıyı altına benzettiklerini belirtti. Altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz diyen gümüş satıcısı Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "21 yıldır bu işi yapıyorum. Dolar yükseldiği zaman gümüşte yükseliyor. Altın fiyatları yükseldiği için gümüşe rağbet baya arttı. Altın almak yerine gümüş olarak alıyor. Hatta beyaz takmak istemeyenler için sarıya boyuyoruz" dedi.
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