Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 2010-2019 yıllarında yaklaşık 6 katına çıkarak 52.8 milyar liraya ulaştı.
VARLIKLAR BÜYÜDÜ
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan 'Sektör Bilançoları 2019' araştırmasına göre; söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2010'da 9.2 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2011'de 12.5 milyar, 2012'de 15.5 milyar, 2013'te 19.3 milyar, 2014'te 22.4 milyar, 2015'te 26.5 milyar, 2016'da 28.9 milyar, 2017'de 36.3 milyar, 2018'de 45.6 milyar ve 2019'da 52.8 milyar liraya ulaştı. Böylece firmaların aktif toplamları 2010- 2019 döneminde yaklaşık 6 katına çıktı.
ÖZ KAYNAKLAR DA ARTTI
Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynakları toplamı 2010'da 4.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2019'da 17.9 milyar liraya kadar yükseltti. Böylece öz kaynak büyüklükleri son 10 yılda 4.1 katına çıkmış oldu.
YURT DIŞI KAZANCI YÜKSELDİ
Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları da 2010- 2019 döneminde yüzde 570 artışla 6.5 milyar liradan 43.6 milyar liraya yükseldi. Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların 2010-2019 döneminde brüt yurt içi satışları 5.4 milyar liradan 36.8 milyar liraya, brüt yurt dışı satışları da 943 milyon liradan 6.1 milyar liraya ulaştı.