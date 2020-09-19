



Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 2010-2019 yıllarında yaklaşık 6 katına çıkarak 52.8 milyar liraya ulaştı.



VARLIKLAR BÜYÜDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan 'Sektör Bilançoları 2019' araştırmasına göre; söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2010'da 9.2 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2011'de 12.5 milyar, 2012'de 15.5 milyar, 2013'te 19.3 milyar, 2014'te 22.4 milyar, 2015'te 26.5 milyar, 2016'da 28.9 milyar, 2017'de 36.3 milyar, 2018'de 45.6 milyar ve 2019'da 52.8 milyar liraya ulaştı. Böylece firmaların aktif toplamları 2010- 2019 döneminde yaklaşık 6 katına çıktı.